Uluslararası operasyon kapsamında yakalanan M.S. ve H.A. adlı şahısların, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla tespit edilip iade edildiği bildirildi.

M.S.’nin “silahla birden fazla kişiyle yağma”, H.A.’nın ise “uyuşturucu ticareti” suçlarından arandığı belirtilirken, her iki zanlının da Gürcistan’da yakalanıp resmi işlemlerin ardından Türkiye’ye getirildiği ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, son kabine döneminde toplam 333 kişinin kırmızı bültenle aranırken yurt dışında yakalanıp Türkiye’ye iade edildiğini vurguladı. Bu kişilerden 16’sının terör, 80’inin organize suç, 68’inin uyuşturucu ticareti ve 169’unun çeşitli suçlardan arandığı bilgisini paylaştı. Yerlikaya açıklamasında " Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.