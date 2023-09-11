Bursa'da, Uludağ'ın yamaçlarında bulunan cesedin kimliği, yaklaşık üç ay önce kaybolan ve "Otçu Kadir" olarak tanınan Kadir Fidan'a ait olduğu şeklinde tespit edildi. Fidan'ın oğlu, babasını eşyalarından teşhis etti ve yaşlı adamın cenazesi, ileri otopsi için İstanbul'a gönderilmek üzere hazırlandı.

Bir vatandaş, Zeyniler köyünden Uludağ'ın yam

açlarına yürüyüş yaparken ormanda erkek cesedi gördüğünü bildirdi ve jandarma ekipleri hemen olay yerine ulaştı. İlk inceleme sonucunda cesedin, "Otçu Kadir" olarak bilinen 74 yaşındaki Kadir Fidan'a ait olduğu belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, ölüm nedenini tespit etmek amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Babasının cenazesini Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen Serkan Fidan, "Babamın cenazesi İstanbul'a nakledilecek. Şu an için cinayet mi yoksa başka bir nedenle mi öldüğünü bilmiyoruz" dedi, bekleyişini sürdürdü.