Suriye'deki 61 yıllık Esad rejiminin sona ermesinin ardından binlerce Suriyeli, ülkelerine dönmek üzere yola çıktı. Rejimin baskılarından kaçıp Türkiye'nin farklı şehirlerine yerleşen sığınmacılar, rejimin devrilmesiyle birlikte geri dönüş hazırlıklarına başladı. Türkiye'de araç sahibi olan Suriye uyruklu vatandaşlar, her bütçeye uygun aracın bulunduğu oto pazarlarını doldurdu. Araçlarını satılığa çıkaran Suriyeliler, araçlarını satarak ülkelerine geri dönmeyi planladıklarını belirtti.



Oto pazarına gelerek aracını satan Suriye uyruklu vatandaş, "Ülkemizde savaş sona erdi, biz de yavaş yavaş toparlanmaya başladık. O yüzden aracımı buraya getirerek satışa çıkardım, dönmeyi planlıyoruz" diye konuşurken, diğerleri ise, "Buraya gelme sebebim aracımı satarak ülkeme geri dönmek. Buraya geleli 13 yıl oldu. Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Savaş bittiği için mutluyuz. Aracıma savaş bitmeden önce yüksek fiyat verdiler, gideceğimiz belli olmadığı için satmadım. Şimdi savaş bitti, ailem ile karar verdik. Gitmek için aracımı satmaya getirdim" diye konuştu.

Öte yandan, Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönebilmek için araçlarını piyasanın altında verdiği dikkat çekti.