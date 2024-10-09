Kazaya davetiye çıkaran sürücünün rahat hareketleri ise dikkat çekti.



Bursa’da bir halk otobüsü şoförü direksiyon başındayken cep telefonundan video izleyip kazaya davetiye çıkardı. Yürekleri ağza getiren şoförün rahat hareketleri dikkat çekerken, yolcuların uyarılarına rağmen şoför videoyu izlemeye devam etti ve bu durum otobüste gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

Yolcular, şoförün dikkatsizliği karşısında endişe duyarken, herhangi bir kazaya yol açabilecek bu sorumsuz davranış büyük tepkiyle karşılandı.