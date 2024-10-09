Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu, "Biz istiyoruz ki tüm halkımız birlik içerisinde, Türk adet ve geleneklerine uygun manevi atmosferiyle hep önde olsun. Yeni dünya düzeninde üstte olalım. Buna sadece bizim değil dünyanın da ihtiyacı var. Dünya altın çağını tekrar bizimle yaşasın istiyoruz" diye konuştu.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesinde düzenlenen ’Türk Dünyası Bilim Ödülleri’ programında konuşan İrfan Tatlıoğlu, “Bizler fedakâr, cesur, çalışkan vatan-millet-bayrak-devlet sevdalısı insanlar olarak bir araya geldik ve 2016 yılında Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’ni kurduk. Ülkemize faydalı olabilmek için yol yürüyoruz. Hazırladığımız stratejik planın ilk 4 yılı kapsıyordu. Ancak salgın ve deprem sebebiyle çalışmalar aksadı. Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi ile Türk Dünyası Bilim Ödülleri organizasyonlarımızı her sene başka bir ilde ve iki ayrı üniversitenin paydaşlığında yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Konuşmasında birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Tatlıoğlu şu ifadeleri kullandı;

“Biz istiyoruz ki tüm halkımız birlik içerisinde, Türk adet ve geleneklerine uygun manevi atmosferiyle hep önde olsun. Yeni dünya düzeninde üstte olalım. Buna sadece bizim değil dünyanın da ihtiyacı var. Dünya altın çağını tekrar bizimle yaşasın istiyoruz. Bunun için devlet-millet kaynaşmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Biz STK olarak bu hedef için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.”