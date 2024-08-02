Bursa'da iki yolcu arasında yer tartışması yüzünden çıkan arbedeyi diğer yolcular ayırdı.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi Haşım İşcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel halk otobüsünde bulunan iki yolcu arasında yer tartışması sonrası kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirlerine saldırdı. Araya otobüste bulunan yolcular girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre daha tartışan taraflardan birinin oradan ayrılmasıyla kavga son buldu.