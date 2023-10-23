Orhangazi ilçesinde, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, gece saat 23.30 civarında Göl Yolu, fabrikalar kavşağı yakınlarında seyir halinde olan bir motosiklete çarpıp ardından olay yerinden hızla kaçtı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı ve otomobilin kaçarken kırılan aynası, olayın tek delili olarak geride kaldı.

Kazanın meydana geldiği sırada, Orhangazi istikametinden Göl istikametine seyreden Göktuğ İbrahim Er (31) tarafından kullanılan 16 BCM 128 plakalı motosiklet, fabrikalar kavşağını geçtikten hemen sonra siyah bir otomobil tarafından çarpıldı. Ancak otomobil sürücüsü, kazanın hemen ardından olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kazayı gören görgü tanıklarının hızla ihbarı üzerine, olay yerine hem polis hem de sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Göktuğ İbrahim Er, olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine taşındı ve burada tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında, siyah renkli otomobilin kırılan aynası olay yerinde bulundu. Polis, bu aynayı incelemek üzere el koyarken, aynı zamanda olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.