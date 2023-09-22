Bursa'da, saat 03.00 sularında meydana gelen bir kaza, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşandı. Olay, Bursa-Keles yolu Gümüştepe mevkiinde gerçekleşti. 30 yaşındaki M.G. tarafından kullanılan 19 ACP 676 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle şarampole uçtu. Bu anlık durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye hızla sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sürücü M.G. ve yanında bulunan 32 yaşındaki yolcu E.Y.'yi hurdaya dönen araçtan çıkardılar. Neyse ki, bu korkutucu kaza sonucunda her iki yolcu da hafif sıyrıklarla atlattılar. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan M.G. ve E.Y., daha fazla tedavi için Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Şarampole uçan aracın çıkarılması ise vinç yardımıyla gerçekleştirildi.