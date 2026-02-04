Kaza, Yalova-Bursa karayolu üzerinde Orhangazi ilçe terminali karşısında meydana geldi. Anayolda seyir halindeki Beytullah B.'nin kullandığı 34 MFS 112 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyreden Hülya U. yönetimindeki 34 EDG 618 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü ve arkasında bulunan yolcu Muhammed K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza sebebi ile Yalova-Bursa karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı