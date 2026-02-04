Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında attığı golle Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı ve kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu ünvanının sahibi oldu.

73. GOLÜNÜ ATTI, HAGI'YI GEÇTİ

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçında ağları havalandıran Icardi, sarı-kırmızılı formayla 118. maçında 73. golünü attı.

Söz konusu golle kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu sıralamasında efsane isim Gheorghe Hagi'yi geçen Icardi, sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını elde etti.