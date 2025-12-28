Esenyurt'ta pazara giden vatandaşları taşıyan servis minibüsünün kazasında hayatını kaybeden şoför Niyazi Çelik son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 17.10 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana gelmişti. Niyazi Çelik'in kullandığı 34 LLY 457 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada şoför Niyazi Çelik ve 4 yolcu hayatını kaybetti.

Şoför Çelik'in cenazesi otopsi işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Çelik için, Esenyurt İrşadi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy da katıldı. Cenaze töreninde aile taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Niyazi Çelik'in cenazesi Esenyurt Kıraç mezarlığına defnedildi.