Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün koordineli çalışmaları sonucu, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 25 kilo 500 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan B.Ö., O.C.E., T.Y. ve G.Ö. isimli şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA