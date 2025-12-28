Kaza Yunusemre Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde sürücü Yusuf G.(18) yönetimindeki 16 KM 378 plakalı otomobil, yol kenarında yolcu almak için duran sürücü Selçuk E.(41) yönetimindeki 16 BSG 845 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, araca binmek üzere olan yaya Dursun G.(70)'ye çarptı. Kaza sonucu hafif ticari araçtaki yolcu Ayşe E.(38) ile yaya yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ