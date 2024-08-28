Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan araç, pazar alışverişinden dönen anne ile bebeğine çarpmaktan kıl payı kurtuldu.

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Kaza, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan araç pazar alışverişinden çıkan anne ile bebeğine çarpmaktan kıl payı kurtuldu.

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Başka bir araca çarparak zor durabilen panelvan araç, yürekleri ağza getirdi.

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Mahalle sakinleri bu tür kazaların yol bozuk olduğundan kaynaklı yaşandığını dile getirdi. Kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA