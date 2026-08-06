Olay, İnegöl'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir eve giren şüpheliler üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, kısa sürede 2 kadını kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.



Yapılan kimlik sorgusunda şüphelilerden C.G. (27) hakkında 4 ayrı hırsızlık suçundan, S.İ. (28) hakkında ise 1 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.