Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, semt pazarında çıkan kavgada, esnaf Güray Diren (38) ve kardeşi Gürkan Diren (36), pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olayın ardından kaçan Hasan B. (43) ve Recai B. (33) isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay saat 17.30 sıralarında Hamzabey Mahallesi Mektep Sokak'ta kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazarda esnaf olan Güray-Gürkan Diren kardeşler ile tezgahlarının önüne gelen Hasan ve Recai B. isimli kardeşler arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma diğer esnafın araya girmesiyle sonlanırken, pazardan ayrılan Hasan B. ile Recai B. bir süre sonra ellerinde pompalı tüfekle geri dönerek, pazarcılık yapan iki kardeşe ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Güray Diren bacağından, Gürkan Diren ise karın bölgesinden yaralandı. Yaralılar ile şüpheliler arasında boğuşma çıkarken, çevredekiler müdahale ederek, şüphelilerin elindeki silahı aldı.

Pazarda panik yaşanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Diren kardeşler ambulansla kaldırıldıkları Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Hasan B. ile Recai B. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.