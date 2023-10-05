Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında evinde İsviçre takımı FC Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmada temsilcimizin gollerini 38. ve 52. dakikalarda Vincent Aboubakar kaydederken, FC Lugano'nun gollerini ise 81. dakikada Ignacio Aliseda, 86. dakikada Shkelqim Vladi ve 90. dakikada Eric Bailly (kendi kalesine) kaydetti. Beşiktaş'ta Valentin Rosier, 61. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla siyah beyazlı temsilcimiz 2. maçın ardından 1 puanda kalarak 3. sırada yer aldı.

Beşiktaş, 3. grup maçında 26 Ekim Perşembe günü TSİ 22. 00'de Norveç takımı Bodø/Glimt ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Beşiktaş sol kanattan Cenk ile istedi ama pası Aboubakar'a ulaşmadı.

3. dakikada Beşiktaş sağ kanattan atak yapmak istedi ama Salih'in pası Ghezzal ile buluşmadı.

5. dakikada Lugano sol kanattan atağa çıkmak istedi ancak Bailly müdahale ederek topu Beşiktaş'a verdi.

8. dakikada Beşiktaş sağ kanattan gelmek istedi ancak topun kontrolünü kaydeden Ghezzal rakibini düşürdü. Hakem faul kararı verdi.13. dakikada Beşiktaş sol kanattan etkili bir atak yaptı ancak Cenk'in pası Aboubakar ile buluşmadı.

15. dakikada Lugano sağ kanattan geldi ancak Colley müdahale ederek topu taca gönderdi.

16. dakikada Lugano sağ kanattan etkili geldi. Penaltı noktasında boş kalan Zan Celar'ın vuruşu üstten auta çıktı.

18. dakikada Lugano sağ kanattan etkili geldi ancak Colley müdahale ederek topu kurtardı.

22. dakikada Beşiktaş sol kanattan orta yapmak istiyor ancak Aboubakar'ın pası Cenk'le buluşmuyor.

23. dakikada Lugano uzun topla gelmeye çalıştı ama Steffen topu kontrol edemedi ve top Ersin'de kaldı.

25. dakikada Lugano sağ kanattan etkili geldi ancak Jhon Espinoza'nın pası dümdüz dışarı çıktı.



28. dakikada Beşiktaş sağ kanattan çok etkili geldi. Rosier'in taç atışında topu alan Ghezzal topu içeri çevirdi ancak top Cenk ile Aboubakar'ın arasına düştü.

30. dakikada Lugano sağ kanattan etkili bir atak yaptı ancak Bottani'nin ortasında Colley araya girdi ve top yine Ersin'in elinde kaldı.

32. dakikada Beşiktaş sağ kanattan atak yapmak istedi ancak Rosier hava topu mücadelesinde rakibini mağlup etti. Hakem serbest vuruş düdüğünü çaldı.

37. dakikada Beşiktaş etkili oldu. Sağ kanattan topu alan Ghezzal, topu sürdü ve şutunu çekti. Kaleci güçlükle topu kornere çeldi.



38. dakikada Beşiktaş, Lugano karşısında 1-0 öne geçti

38. dakikada Sağ kanattan topu alan Ghezzal, topu içeri gönderdi. Aboubakar altı pasın ardından harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

43. dakikada Maçın devam ettiği esnada, Bottani ve Roiser tartıştı ve hakem her iki oyuncuya da sarı kart verdi.

44. dakikada Lugano sağ kanattan etkili bir atak yaptı Celar'ın kafa vuruşu direğin üzerinden auta çıktı ve Espinoza topu başarıyla engelledi.

45. dakikada Beşiktaş sol kanattan etkili geldi. Masuaku'nun ortasında Amir topa vurdu ancak top yandan auta çıktı.

46. dakika ikinci yarı başladı.

1. yarı sonuçları: Beşiktaş 1-0 Lugano

46.dakikada Beşiktaş'ta ilk yarıda oyuncu değişikliği yaşandı. Çıkan oyuncu Cenk, giren oyuncu Rashica oldu.

48.dakikada Lugano etkili bir blok yaptı ve ceza sahası yakınında topu karşılayan Sababtini'nin şutu farklı yöne gitti.

51.dakikada Beşiktaş sağ kanattan atak yapmak istedi ama Salih gelen pası kontrol edemedi ve top direğin üzerinden auta çıktı.

52. dakikada Beşiktaş, rakibi karşısında 2. golü atarak öne geçti.

52.dakikada Ceza sahasının önünde topu kazanan Aboubakar ceza sahasına kadar girdi ve şık bir bitirişle farkı ikiye çıkardı.

56.dakikada Beşiktaş sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak Ghezzal'ın pası Rashica ile buluşmadı ve taca çıktı.

57.dakikadada Beşiktaş etkili geldi. Ghezzal sağ kanatta topla buluştu ve şutunu çekti ancak kaleci topu kontrol etti.

60. dakikada Lugano çok etkili geldi topla bir anda çıkan Celar'ın vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

61. dakikada Rosier, Celar'a yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarıdan dolayı oyundan atıldı.

62. dakikada Steffen serbest vuruşu doğrudan kaleye vurdu ancak Ersin topu tokatlamayı başardı.

64.dakikada Lugano sol kanattan çok etkili geldi. Celar'ın şutu önce Ersin'den sonra üst direkten oyuna döndü.

65. dakikada Lugano'da üç oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncular Bislimi Sabbatini ve Hajdari giren oyuncular Aliseda, Arigoni ve Macek.

67. dakikada Beşiktaş'ta da iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Chamberlain ve Ghezzal giren oyuncular Onur ve Muleka.

72.dakikada Beşiktaş sol kanattan atağa çıkmak istedi ancak Masuaku'nun pası doğrudan kaleciye gitti.

74.dakikada Lugano'da iki oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncular Hajrizi ve Espinoza giren oyuncular Shkelqim Vladi ve Boris Babic.

76.dakikada Lugano sol kanattan çok etkili geldi çapraz pozisyondan şutu çeken Celar'ın şutu üstten auta çıktı.

77. dakikada Beşiktaş'ya oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Aboubakar giren oyuncu Zaynutdinov.

81. dakikada Beşiktaş rakibinden gol yedi. Lugano durumu yaptı. (Aliseda)

82. dakikada Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği oldu. Maçtan çıkan oyuncu Salih olurken giren oyuncu Onana oldu.

86. dakikada Lugano Vladi'nin attığı golle durumu eşitleyerek 2-2'ye getirdi.

86.dakikada Sağ kanattan çevrilen topta Vladi içeride boş kaldı ve topu ağlara yolladı.

89.dakikada Lugano sol kanattan geldi ancak Onur araya girdi ve topu kornere yolladı.

90. dakikada Lugano öne geçti (Bailly) (Kk)

90' Kullanılan kornerde Vladi şutu çekti Bailly araya girmek isterken top ona çarptı ve ağlara gitti.

Maç sonucu: Beşiktaş 2-3 Lugano