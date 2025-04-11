Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü Bursa'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki Celal Sönmez Gündüzlü bakım evinde kalan 18 ve 47 yaşındaki özel bireyler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede adrese geldi. Bu esnada kalabalık grup, olay yerine ulaşan polis ekiplerini meşale, konfeti ve bayraklar ile karşıladı.

10 Nisan Polis Bayramı'nda polis ekiplerine pasta ile sürpriz yapan özel bireyler ekiplerin bayramını kutladılar. Celal Sönmez Gündüzü Bakım Merkezi yetkilileri ise şu açıklamayı yaptı: '' Bugün burada, iki anlamlı değeri bir arada yaşamanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Polis Haftası'nı kutlarken, aynı zamanda yüreği sevgi dolu engelli çocuklarımızla bir arada olmanın gururunu yaşıyoruz. Türk Polisi, sadece suçla mücadele eden bir güç değil, aynı zamanda toplumun her kesimini kucaklayan, ihtiyaç sahibi her bireyin yanında olan büyük bir ailedir. Emniyet teşkilatımız güvenliği sağlamakla kalmaz, şefkatiyle, merhametiyle ve duyarlılığıyla da gönüllere dokunur. Engelli çocuklarımız, bizler için birer emanet, sevgiyle büyütülmesi gereken özel çiçeklerdir. Onların gözlerindeki ışık, kalplerimizdeki umudu büyütür. Onların mutluluğu, hepimizin sorumluluğudur''