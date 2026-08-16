Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde düzenlenen Kınık Uluslararası Çömlek ve Sanat Festivali, mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Köyde 150 yıldır çömlekçilik geleneğinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Bilecik Valiliği, Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ile Geleneksel El Sanatları ve Çömlekçilik Derneği iş birliğinde düzenlenen festivalin açılışı, Kınık Köyü Camisi önünden başlayan kortej yürüyüşüyle gerçekleştirildi. Festival alanında sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Mehter takımının gösterisi ise programa renk kattı.

'Gençlerimizin bu kadim mirası tanıyarak sahiplenmesini canı gönülden arzu ediyoruz'

Festivalin açılışında konuşan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Uluslararası Kınık Çömlek ve Sanat festivali vesilesiyle toprağın maharetli ellerle sanata dönüştüğü Kınık köyümüzde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Sözer, 'Kınık artık bu gün çömlekçilik ile özdeşleşmiş bir kadim sanatı kuşaktan kuşağa aktararak yaşatan çok özel bir köyümüzdür. Yaklaşık bir asırdır burada toprak ustalarımızın emeği sabrı ve maharetiyle şekilleniyor, ateşle buluşuyor ve her biri ayrı hikaye taşıyan eserlere dönüşüyor. Çömlekçilik bizim için yalnızca üretim faaliyeti değildir. Geçmişten bugüne taşınan bir kültür, geçim kaynağı ve en önemlisi gelecek nesillere bırakmamız gereken kıymetli bir mirastır. Bu gün Kınık'ta üretilen eserlerin ilimizin ve ülkemizin farklı noktalarına hatta yurtdışına ulaşması da bu emeğin ne kadar değerli olduğunun en güzel göstergesidir. Bu festivalle de ustalarımızın el emeğini daha gönül kılmayı Kınık'ın adını çömlek sanatı ile birlikte daha geniş kitlelere duyurmayı ve gençlerimizin bu kadim mirası tanıyarak sahiplenmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Bu vesile ile çömlek sanatına ömrünü adamış ülkemizin yaşayan insan hazinesi ödülüne laik görülmüş Kınık'ın ve Bilecik'in yetiştirdiği kıymetli ustamız merhum Salim Yaşar'ı da rahmetle minnetle yad ediyorum. Festivalimizin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza, ustalarımıza, sanatçılarımıza ve katkı sunan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum' dedi.

'Her evimizde birer fabrika'

Toprağın sanata dönüştüğü, toprağın ateşle piştiği ve bin yıllık sanatın bu güne taşındığı bir festival hazırladık diye ifade eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin konuşmasında , 'Her evimizde birer fabrika var ilçemizin güzide köylerinden bir tanesi Kınık köyümüz Pazaryeri Bilecik'in en güzide ilçelerinden biri olarak ifade ediyoruz. Küçükelmalı tabiat parkımızın güzelliği ayrı, Bozcaarmut göletlimizin güzelliği ayrı, Günyurdu köyümüzün özelliği ayrı, Sarıdayı, Güde saymakla bitmez. Bütün köylerimiz bütünü ile birlikte Pazaryeri ilçemiz gerçekten Türkiye'de kendine has bir özelliği olan ilçe' dedi.

Halk dansları gösterisi ile devam eden program davetlilerin çömlek eşyaların ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezmesi ile devam etti.

Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in yanı sıra Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Atakan Alper, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve vatandaşlar katıldı.