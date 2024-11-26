Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonrasında BASKF başkanlığına seçilen Çetin Yıldız, beraberinde ki heyetle il resmi ziyaretlerini Bursa Valiliği ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirdi.

Oldukça samimi bir havada gerçekleştirilen ziyaretlerde Bursa’da ki amatör sahalarda ki güvenlik konuları ele alındı.

Özellikle heyecanı yüksek olan maçlarda yaşanan olaylar, kulüpler arasındaki gerginlikler, küfür ve sportmenliğe uygun olmayan davranışların sona erdirilmesi noktasında yapılan fikir alışverişinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile BASKF’nin ortak hareket etme kararı alındı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Çetin Yıldız, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Öncelikli amacımız seçim sonrası yeni yönetim kurulu üyelerimizle Bursa Valimiz sayın Erol Ayyıldız ve İl Emniyet Müdürümüz sayın Dr. Sabit Akın Zaimoğlu’yla tanışmaktı. Ziyaretimizde Bursa’nın spor faaliyetlerine yönelik değerlendirmeler yaptık. Gerek Valimiz gerekse de İl Emniyet Müdürümüz, Bursa’nın spor kültürüne oldukça aşinalar. Ziyadesi ile çok verimli görüşmelerimiz oldu. Amacımız Bursa merkez ve 17 ilçemizde kulüpler arasında ki kırgınlıkları çözmek ve sportmenliğe uygun tribünler oluşturmak. Yine taraftar, hakem ve sporcu sağlığını korumak üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Bugüne kadar verilen desteğin arttırılması noktasında taleplerde bulunduk. Sağ olsun gerek Valimiz gerekse de İl Emniyet Müdürümüz birlikte çalışma noktasında desteklerini bizlere ilettiler. Misafirperverliği için tüm kulüplerimiz adına kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.