Türkiye’de emeklilik koşulları, sigortalı olarak çalışmaya başlanan tarihe göre önemli ölçüde farklılık gösteriyor. SGK kapsamında emeklilik için daha ileri yaşları beklemek gerekebilirken, Bireysel Emeklilik Sistemi sayesinde daha erken yaşta ek bir emeklilik geliri elde etmek mümkün olabiliyor.

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, çalışanlar ve mevcut emekliler için çifte maaş kapısını aralayan sistemin detayları netleşti.

Erdem'in aktardığı detaylara göre, mevcut sistemde emeklilik koşulları sigorta giriş tarihlerine göre şekilleniyor. 1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanların SSK kapsamında 7 bin gün prim süresini doldurması gerekirken, bu grupta kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor. 2008 sonrası sigorta girişlerinde ise SSK için prim şartı 7 bin 200 güne çıkarken, erkeklerde yaş şartı 61'e kadar yükseliyor. Bağ-Kur'lular için ise cinsiyet fark etmeksizin 9 bin gün prim ödeme zorunluluğu bulunuyor.

SGK sistemindeki sigortalılığınız sürerken, tamamlayıcı bir sisteme dahil olarak çifte emeklilik hakkı kazanabilirsiniz. BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS), hem çalışanlara hem de çalışma hayatında yer almayanlara güvenli bir birikim kapısı aralıyor. BES’ten emekli olabilmek için sistemde en az 10 yıl kalmak ve 56 yaşını doldurmuş olmak yeterli oluyor.Örneğin, 2000 yılında çalışma hayatına başlayan bir erkek çalışan, SGK'dan emekli olmak için 60 yaşını beklemek zorundayken, aynı yıl BES'e dahil olması durumunda 10 yıllık süreyi ve 56 yaşını doldurduğu an BES'ten emekliliğe hak kazanarak SGK'dan daha önce emekli olabiliyor.

Dikkat çeken bir diğer noktası ise mevcut emeklilere sunulan imkanlar oldu. İkinci emeklilik fırsatı sadece aktif çalışanlar için geçerli değil. Halihazırda SGK'dan emekli olmuş vatandaşlar da BES'e katılarak kendilerine ek bir gelir yaratabiliyor. Emeklilik sonrası çalışmaya devam edenler için ödenen yeni SGK primleri ikinci bir SGK maaşı yaratmazken, BES üzerinden yapılan birikimler doğrudan ikinci bir emeklilik geliri sağlıyor.

BES'te yatırılacak aylık katkı payının tamamen kişinin kendi bütçesine göre belirlenebildiği ve bu birikimlere devlet katkısının da eklendiği belirtiliyor.

OKS kapsamında ise çalışanların maaşlarından her ay en az yüzde 3 oranında kesinti yapılarak otomatik bir emeklilik fonu oluşturuluyor; ancak çalışanların bu sistemden cayma hakkı da saklı tutuluyor.

Emekliliğe hak kazanıldığında ise içerideki ana para, getiriler ve devlet katkısı istenirse tek seferde toplu olarak, istenirse de düzenli aylık maaş şeklinde alınabiliyor.

Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile birlikte ise mevcut sisteme işveren katkısının da eklenmesi gündemde.

Bu yeni modelle çalışan, işveren ve devlet olmak üzere üç farklı kaynaktan beslenen çok daha güçlü bir emeklilik fonu oluşturulması hedefleniyor.