Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi yaparak halk sağlığını tehdit eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, S.R.Ç. isimli şahsa ait depoda ve M.Y. isimli şahsa ait araçta yapılan aramalarda sahte alkol üretiminde kullanılan 1000 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli mercilere sevk edildi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Haksız kazanç elde etmek amacıyla halk sağlığına karşı tehdit oluşturabilecek kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.