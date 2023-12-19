Bursa’nın Mustakemalpaşa ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın destekleriyle hayata geçen Kültür Merkezi’nde, Belediye Türk

Sanat Müziği Korosu ve yetenekli kursiyerler unutulmaz bir gösteriye imza attı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören sanatçılar, Mustafakemalpaşa’da iki gece boyunca unutulmaz görüntülere sahne oldular. Gecenin yıldızları arasında parlayan Belediye Türk Sanat Müziği Korosu, repertuarı ve etkileyici performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Mustafakemalpaşa Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu kurslarına katılan yetenekli kursiyerler, sahnede sergiledikleri performanslarıyla büyük alkış topladı.

Çocuk kursiyerler, dev salonda yeteneklerini sergileyerek seyircilerden tam not aldı. Bale, halk oyunları, çocuk mehter ve koro performansları, izleyicileri adeta büyüleyen renkli bir şölenle buluşturdu. Minik dansçılar, zarafetin ve disiplinin harmanlandığı bale gösterileriyle salonu büyülü bir atmosfere sokarken, halk oyunlarıyla enerji dolu anlar yaşattılar. Çocuk mehteranın gür sesi ve koro performansları ise izleyicilere keyif dolu dakikalar yaşattı. İlçede halkının 33 yıllık hayalini gerçekleştiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ‘’ 33 yıldır hayalini kurduğumuz bu tesiste bu iki gecede sanatın birleştirici gücüne

tanık olmak, şehrimizin kültürel zenginliğini bir kez daha görmek bizi gururlandırıyor. Belediye Türk Sanat Müziği Korosu ve çocuk kursiyerlerimiz, bu geceyi unutulmaz kıldılar. Çocuklarımızın bu özel gösterisiyle, sanat ve kültür sevgisi yeni nesillere aktarılıyor. " dedi.