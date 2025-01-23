Edinilen bilgilere göre, Bursa'da bazı mahallelerde şap hastalığı alarmı verildi.

Nilüfer İlçesi Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nun kararına göre paylaşımda adı geçen mahallelere ikinci bir emre kadar hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Yapılan duyuru şöyle;

"Dikkat!!!

Nilüfer İlçesi Ürünlü mahallesinde Nilüfer İlçesi Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nun 21.01.2025 tarih ve 2025/01 sayılı kararı ile Şap hastalığı çıkışı yapılmıştır. İlgi karar gereği mihrak noktası olan Ürünlü mahallesi,koruma bölgesi olarak Tahtalı ve Kayapa mahalleleri,gözetim bölgesi olarak Çalı, Alaaddinbey, Üçpınar, Özlüce, Hasanağa, İnegazi, Odunluk, İrfaniye, Çalı, Doğanköy, Fethiye-Işıktepe, Göçe,Gümüştepe,Dağyenice,Kuruçeşme,Balat,Yaylacık,Yolçatı,Demirci,Görükle,Atlas ve Mineraliçavuş mahallerine hayvan giriş çıkışı yasaklanmıştır.

İlçemiz Alaaddinbey mahallesinde faaliyet gösteren Hayvan Satış yeri hastalık sönüşü yapılıncaya kadar kapatılmıştır. İlgili müdürlük tarafından gerekli idari ve fenni tedbirler alınmıştır. İkinci bir emre kadar paylaşımda adı geçen mahallelere hayvan giriş ve çıkışı yasaklanmıştır."