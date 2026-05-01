TBMM tarafından hazırlanan yeni raporda, okullarda giderek artan akran zorbalığına yönelik geniş kapsamlı ve daha etkili tedbirler ele alındı. Eğitim alanından dijital platformlara kadar uzanan düzenlemelerle öğrencilerin güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulan Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonu’nun raporunda, okullarda ve dijital mecralarda görülen zorbalık vakalarına karşı kapsamlı bir yol haritası ortaya konuldu. Raporda, zorbalığın önlenmesine yönelik adımların yanı sıra olaylara hızlı müdahaleyi sağlayacak uygulamalar da yer aldı.

Planlanan düzenlemeler arasında öğrencilerin karşılaştıkları zorbalık olaylarını güvenli biçimde bildirebilmeleri için “Alo Zorbalık Hattı”nın hayata geçirilmesi de bulunuyor. Bu sistemle öğrenciler, kimlik bilgilerini paylaşmadan ihbarda bulunabilecek. Ayrıca telefon ve tabletlere eklenecek “dijital imdat butonu” sayesinde öğrenciler tek dokunuşla konumlarını aileleri ve yetkililere iletebilecek. Yapay zekâ destekli analizlerle de riskli durumların önceden belirlenmesi hedefleniyor.

MÜFREDATA ZORUNLU DERS EKLENİYOR

Eğitim tarafında da yeni bir düzenleme hazırlanıyor. “Empati ve Sosyal Beceriler” isimli dersin müfredata zorunlu ders olarak dahil edilmesi hedefleniyor. Bu ders kapsamında öğrencilerin iletişim kurma, anlaşmazlıkları çözme ve sosyal hayata uyum sağlama becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bunun yanı sıra okullarda öğrenci konseylerinin yaygınlaştırılması ve akran arabuluculuğu sistemlerinin hayata geçirilmesi de planlanan uygulamalar arasında yer alıyor.

Raporda, okul güvenliğine yönelik denetimlerin artırılması da yer aldı. Koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevrelerinde kamera sistemlerinin yaygınlaştırılması ve görevli sayısının artırılması planlanıyor. Mahalle düzeyinde “çocuk dostu danışmanlık” birimlerinin kurulması da öneriler arasında bulunuyor.

Düzenleme yalnızca mağdurları korumayı değil, zorbalık yapan öğrencilerin rehabilitasyonunu da kapsıyor. Bu kapsamda öfke kontrolü, empati geliştirme ve sosyal beceri programlarının uygulanması planlanırken, riskli davranışların düzenli analizlerle erken aşamada tespit edilmesi hedefleniyor.