Gündemdeki yeni düzenleme kapsamında silah sahiplerine düzenli psikolojik değerlendirme zorunluluğu getirilmesi ve evlerde güvenli kasa bulundurma şartı uygulanması planlanıyor. Amaç ise özellikle çocukların ve yetkisiz kişilerin silahlara erişimini tamamen ortadan kaldırmak.

Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan ve kamuoyunu sarsan saldırının, birinci sınıf emniyet müdürüne ait ruhsatlı silahlarla gerçekleştirilmesi, silah ruhsatı sistemiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; kulislerde konuyla ilgili yeni bir düzenleme hazırlığı yapıldığı dair bilgiler dolaşıyor. Üzerinde çalışılan taslakta; ruhsatlı silah sahiplerine yönelik önemli yükümlülükler getirilecek.

SİLAHLAR ARTIK GÜVENDE OLACAK

Silahların evde gelişigüzel değil, güvenlikli ve kilitli özel kasalarda saklanmasının zorunlu hale getirilmesi hedefleniyor. Amaç ise özellikle çocukların ve yetkisiz kişilerin silahlara erişimini tamamen ortadan kaldırmak.

DENETİM SÜRESİ KISALIYOR

Düzenleme yalnızca saklama koşullarıyla sınırlı değil. Halihazırda 5 yılda bir yapılan denetimlerin yetersiz kaldığı değerlendirilirken, bu sürenin yılda bire düşürülmesi de masadaki seçenekler arasında. Böylece ruhsat sahiplerinin hem fiziksel hem de hukuki yükümlülüklerinin daha sıkı takip edilmesi hedefleniyor.