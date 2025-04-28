Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetine ulaşacağı belirtildi. Meteoroloji, bugün saat 13.00 itibarıyla etkisini göstermesi beklenen fırtınanın, yarın gün sonuna kadar devam edeceğini bildirdi. Rüzgar hızının bugün etkisini bazı bölgelerde daha da artırarak 80 km/saat hızla esebileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Açıklamada, özellikle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.