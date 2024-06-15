Kurban Bayramı arifesinde aileler mezarlıkları ziyaret ederken, kimi dua etti, kimi ise kabir temizliği yaptı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Pınarbaşı ve Hamitler Şehitliği’nde şehit aileleriyle buluştu. Şehit yakınlarının ellerini öpen Bursa Valisi Demirtaş, bayramı hüzünle geçiren şehit ailelerinin acılarına ortak oldu. Demirtaş, bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve duayla andıklarını söyledi.



Okunan Kur'an-ı Kerim ve dualar, vefat edenlere hediye edildi.