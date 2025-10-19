Olay, Bursa Çevre Otoyolu’nda gerçekleşti. İddialara göre, trafikte seyreden bir kamyonun motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alevlere dönüşen yangın, tüm aracı sardı. Durumu fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekerek kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında çevrede yoğun duman oluşurken, bölgedeki trafik bir süre aksadı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA