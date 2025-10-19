Gazze’de hassas ateşkes yeniden tehlikeye girdi. İsrail ordusu, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’a yeni bir hava saldırısı düzenledi.

NETANYAHU DUYURDU: GAZZE'DE 'YENİDEN CANLANMA SAVAŞI BAŞLILIYOR

Kudüs’te gerçekleştirilen haftalık kabine toplantısının açılışında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de Hamas’a karşı yürütülen savaşın “Yeniden Canlanma” adıyla tekrar başlatılacağını açıkladı.

“7 EKİM FELAKETİNDEN YENİDEN DOĞDUK'

Netanyahu, hükümete savaşa resmi ve kalıcı bir isim verme önerisini sunduğunu belirterek bunun “Canlanma Savaşı” olarak adlandırılacağını ifade etti. 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılara atıfta bulunarak, iki yıl sonraki bu savaşın sonunda sürecin nasıl başladığını hatırladıklarını ve 7 Ekim’de yaşanan büyük felaketten yeniden güçlenerek çıktıklarını söyledi.

“ASKERLERİMİZ ONURLANDIRILACAK”

Netanyahu, savaşta görev alan İsrail askerlerinin “Yeniden Alma Savaşı” madalyalarıyla onurlandırılacağını belirtti. Önceki askeri operasyonlarda olduğu gibi, bu savaşın sonunda da askerler için özel süslemeler hazırlanacağını ve bu süslemelerin “Canlanma Savaşı” adını taşıyacağını ifade etti.

BEN-GVİR'DEN NETANYAHU'YA ÇAĞRI: SAVAŞI YENİDEN BAŞLAT

Öte yandan, İsrail’de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya seslenerek ordunun Gazze’de savaşı yeniden başlatması çağrısında bulundu. Ben-Gvir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğini belirterek artık sabrın zamanı olmadığını vurguladı.

GAZZE'DE ATEŞKES İHLAL EDİLDİ

Filistinli yetkililer ise Hamas’ın ateşkese bağlı kaldığını, İsrail’in saldırılar için önceden planladığı bir gerekçeyi devreye soktuğunu ifade etti.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze barış anlaşmasının garantör devletlerine gönderdiği bildiride, “Hamas’ın Gazze sakinlerine yönelik ateşkes ihlali niyeti olduğuna dair güvenilir raporlar” aldıklarını iddia etti.

Washington yönetimi, bu iddiaların doğrulanması halinde “Gazze sakinlerini korumak için önlem alınacağını” paylaştı.

HAMAS: NETANYAHU ATEŞKESİ AÇIKÇA İHLAL ETTİ

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Refah Sınır Kapısı’nı açmama kararının ateşkes anlaşmasını ve ara bulucular ile garantörlere verilen taahhütleri açıkça ihlal ettiğini ifade etti.

İsrail'in, ateşkesin imzalanmasından bu yana gerçekleştirdiği 47 ihlalde 38 kişinin ölümüne, 143 kişinin yaralanmasına neden olduğu hatırlatılan açıklamada, İsrail'in sınır kapısını açmama kararıyla da ateşkes anlaşmasını ve ara bulucular ile garantörlere verdiği taahhütleri açıkça ihlal ettiği ve Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla Filistinliye uyguladığı ablukayı sürdürme niyetini ortaya koyduğu anlatıldı.

"Savaş suçlusu Netanyahu'nun, anlaşmayı bozmak ve verdiği taahhütlerden kaçmak için bahaneler uydurduğu" aktarılan açıklamada, ara bulucular ile garantörlere, Refah Sınır Kapısı'nı açması ve anlaşmanın tüm maddelerine uyması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.