Bursa ilinde bugün yaşanan bir olayda, ismi açıklanmayan bir vatandaş, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binasının çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, kriz müdahalesi için alarma geçti.

Ekipler, uzun süren çaba ve gayretli bir çalışmanın ardından çatıda bulunan vatandaşı ikna etmek için çeşitli yöntemler denedi. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuz duruma karşı hazırlıklı bir şekilde bekledi.

Nihayetinde, yoğun çabalar sonucu intihar teşebbüsünde bulunan birey, yetkililer tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi. Olayın ciddiyeti göz önünde bulundurularak, sağlık ekipleri tarafından gerekli tıbbi değerlendirmelerin yapılacağı öğrenildi.