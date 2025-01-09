Sürücünün durumu fark etmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yolu üzerinde seyir halinde olan kamyonetin hareket halindeyken kasasına düşen izmarit, kasada bulunan malzemeleri tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler kamyonetin kasasına yayılırken, durumu fark eden sürücü aracını hemen sağa çekti. Yangın tüpüyle müdahale edilen yangın faciaya yol açmadan söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA