Olay, saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 23 Nisan Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, ekiplerin 'dur' çağrısına uymayıp hızla ilerleyince kovalamaca başladı.

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonrası çıkmaz yola giren sürücü polis ekiplerince araçtan çıkarıldı. Trafik ekiplerinin gelmesiyle suç pazarlığı yapan gençler aracı arkadaşın sürdüğünü iddia etti. Trafik ekiplerinin gelmesiyle araç sürücünün babası ruhsat sahibine teslim edilirken, sürücüye ve araç sahibine toplamda 40 bin lira idari ceza uygulandı.