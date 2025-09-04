Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mevlid Kandili’nin manevi atmosferini yaşatmak ve paylaşım ruhunu canlı tutmak amacıyla şehrin tüm ilçelerinde yüzlerce kişiye kandil simidi ikram etti. Vatandaşların memnuniyetle karşıladığı ikramlar, ilçe meydanlarında gün boyu devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mevlid Kandili’nin manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak amacıyla geleneksel kandil simidi ikramında bulundu. Vatandaşların memnuniyetle karşıladığı ikramlar, Sakarya’nın 16 ilçesinde meydanlarda gün boyu devam etti. Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, kandil tebriğinde bulunan personeller vatandaşların Mevlid Kandili’ni kutladı. Etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar ise böylesine güzel geleneklerin yaşatılmasının özellikle çocuklar açısından büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Mevlid Kandili, kardeşlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmek adına büyük önem arz ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizde düzenlediğimiz kandil simidi ikramıyla Mevlid Kandili’nin manevi hazzını vatandaşlarımızla birlikte yaşatmanın mutluluğunu hissediyoruz. Bu vesileyle tekrar tüm İslam aleminin Mevlid Kandili’ni kutluyor ve herkese hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.