Adliyeye sevk edilen şüpheli, İHA ekibini görünce “Bence bütün firar arkadaşlar teslim olsunlar, söz verince gelip alıyorlar” diye konuştu.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapmak, kullanmak ve silahla tehdit suçlarından 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Furkan Y.'yi (25) yakalamak için çalışma başlatan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Evinde ekiplere direnen şüpheli, bir adet tabanca ile yakalandı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla arama yapılan evde 9 milimetre çapında çok sayıda mermi de ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Furkan Y., polis ekiplerince adliyeye sevk edilirken, basın mensuplarını görünce “Bence bütün firar arkadaşlar teslim olsunlar, arkadaşlar çok iyi çalışıyor, söz verince gelip alıyorlar” diye konuştu. O anlar kameraya yansırken, adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.