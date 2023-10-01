Bursa'nın merkez ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar, rögarların taşmasına ve sokakların sular altında kalmasına neden oldu.

Sabah saatlerinde başlayan yağışlar, zamanla şiddetini arttırdı. Bu yoğun yağışlar sonucu rögarlar taştı ve araçlar yolları kullanmakta zorlandı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmura karşı korunmakta güçlük çekti ve ıslanmaktan kaçınamadılar.

Neyse ki, yoğun yağışlar nedeniyle hayati tehlikeli durumlar yaşanmadı. Yetkililer, yağışlarla ilgili gerekli önlemleri almaya devam ediyorlar.