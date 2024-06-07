Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından X hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada Yıldırım ilçesinde 10 Haziranda su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi; Ankara Yolu Caddesi, 1. Cadde, Ağrı Cadde, Hastane Cadde arasında kalan bölge ve civarında, 10.06.2024 tarihinde saat 09:00 – 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."