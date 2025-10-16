

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak Çınarcık Su Projesi isale hattı çalışmaları kapsamında Nilüfer İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde Nasrettin Hoca Bulvarı'nın İzmir Yolu caddesi bağlantısından Örencik Caddesi kesişimine kadar ki kısmı 17 Ekim 2025-17 Kasım 2025 tarihleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir."

Kaynak: İHA