Hırsızlık oranlarının yüzde 68 düştüğü kentte bir haftada sadece 5 hırsızlık olayı yaşanırken, şüpheliler de yakalanıp adliyeye sevk edildi.



Bursa Emniyet Müdürlüğü, ilçe ve kent merkezinde rekor uygulama ve operasyonlar düzenledi. 2024-25 yılında sıkı çalışmaları sürdüren Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, mala şahsa karşı işlenen suçlarda bir yılda 7 bin 248 aranan şüpheliyi yakalamayı başardı.

Yapılan denetimler ve bilgilendirme faaliyetleriyle sahada kolları sıvayan İl Emniyet Müdürlüğü, 3.5 milyon nüfuslu kentte son 30 yılın rekorunu kırdı. Artan nüfusa rağmen evden hırsızlık yüzde 68, otodan hırsızlık yüzde 85, motosiklet hırsızlığı yüzde 85 oranında düştü.

Kent merkezi ve ilçeler olmak üzere, son 1 haftada evden sadece 5 hırsızlık olayı meydana gelirken, yapılan çalışmalar sonrası da hırsızlığa karışan şüpheliler yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentin ‘huzur' ve güven ortamını sağlamak için durmadan çalışacaklarını belirtti.