Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği suça ve suçluya göz açtırmıyor. Son 2 ayda yapılan çalışmalarda 54 bin şahıs sorgulanırken, bin 716 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı. Ayrıca 23 ruhsatsız tabanca ve toplamda 2 kilo 17 gram uyuşturucu madde de ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ekipler Amirliği, şüpheli gördüğü araç ve şahıslara her gün aralıksız gerçekleştirdiği uygulamalarda, suç ve suçluyla amansız mücadele ediyor. 2 aylık sürede yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 2 kilo 17 gram (metamfetamin, esrar ve bonzai) gibi uyuşturucu madde, 23 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 13 kuru sıkı tabanca, 790 adet fişek ele geçirildi.

54 bin 589 şahıs sorgulandı, bin 716 aranan şahıs yakalandı

Yapılan çalışmaların devamında 54 bin 589 şahıs sorgulandı, bin 716 aranan şahsın yakalanması, 14 aranan araç yakalandı. Ayrıca kasten öldürme suçundan aranan 2 şüpheli, kasten yaralama suçundan 15 şahıs, uyuşturucu madde suçundan 467 şahıs ve toplam 24 bin 240 adet kaçak sigara ve içki ele geçirildi.



Kaynak: İHA