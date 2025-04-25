Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahalle sakinleri kullanılmayan binaya kimliği belirsiz kişilerin girip çıktığını belirterek, Osmangazi Belediyesi'nin tedbir almasını istedi.



Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binada çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.