Günlük 20 ile 30 bin arası ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye'nin en yoğun ticaret merkezlerinden biri olan Bursa Kapalıçarşı'nın, dar sokaklarında aniden beliren özel harekat timleri, hem vatandaşların ilgisini çekiyor hem de suçlulara adeta gözdağı veriyor. Vatandaşlar polislere büyük bir güven duyduklarını söylerken, esnaflar da "Kapalıçarşı'da artık huzur var, bu manzara bize güç veriyor" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.



Çelik yelekli, otomatik silahlı özel harekat timleri Kapalıçarşı'nın giriş çıkışlarında ve kalabalık noktalarda sürekli devriye geziyor. Güvenliğin en üst seviyeye çıktığı Kapalıçarşı'da, tarihi dokuya eşlik eden özel harekat manzarası ziyaretçilerin ve turistlerin dikkatini çekiyor, cep telefonlarıyla da kaydediliyor.