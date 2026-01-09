Osmangazi Belediyesi, başta tarım alanları ve doğal bölgeler olmak üzere çevreyi korumaya yönelik olarak izinsiz yapıların önüne geçmek için faaliyetlerine kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Demirtaş Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi yol kenarında bulunan tarım arazisi üzerinde yer alan yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda inşa edilen kaçak depoların yıkımını kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi. Geniş güvenlik önlemleri altında, içerisindeki malzemeleri titizlikle boşaltılan kaçak depoların kontrollü yıkımını sağlayan ekipler, hava muhalefetine rağmen çalışmalarını ara vermeden etkin biçimde sürdürdü. Belediye yetkilileri, tarım alanlarının korunması ve plansız yapılaşmanın önlenmesi amacıyla benzer denetim ve yıkım çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini bildirdi.

Yapılan incelemelerin ardından, kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen bölgedeki depoların yıkım işlemleri ekipler tarafından program dahilinde yürütülüyor.

Kaynak: İHA