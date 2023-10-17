Osmangazi Belediyesi, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, zaman zaman madde bağımlılarının sığınağı haline gelen ve görsel kirlilik oluşturan metruk yapılarla mücadelesine devam ediyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Bahar Mahallesi'nde yasal süreci tamamlanan bir metruk binayı daha yıktı. Yıkım öncesinde çevre güvenliğini sağlayan ekipler, iş makinesi kullanarak metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sonrasında oluşan enkazlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek temizlendi. Mahalle sakinleri, metruk binaların madde bağımlıları tarafından kullanılmasının sokaklardan geçerken kendileri ve çocukları için endişe kaynağı olduğunu belirtirken, yıkım nedeniyle Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, mevcut yasal düzenlemelere uygun şekilde yıkmaya devam edeceklerini açıkladı.