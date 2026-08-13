Adına festivaller düzenlenen ve Bursa'nın önemli tarım ürünleri arasında bulunan Bursa siyah inciri, yurt dışı pazarlarında da büyük ilgi görüyor. Bölgenin iklim ve toprak özelliklerinin sağladığı avantajla yetiştirilen incir, özellikle Avrupa ülkelerinin tercih ettiği tarım ürünleri arasında bulunuyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yetiştirilen biber ve farklı biber çeşitleri de ihracatta önemli bir paya sahip. Yenişehir biberi; İngiltere, İsveç, İsviçre, Almanya, Polonya, Belçika, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Üreticiler, Bursa'nın tarımsal ürünlerinin uluslararası pazarlarda gördüğü ilgiden memnuniyet duyarken, kaliteli üretimin ve ihracat pazarlarının artırılmasıyla bölge ekonomisine sağlanan katkının daha da yükselmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA