

Bursa'da Şahin Bey Döner'de bir araya gelen muhteşem ekip 24 yıl sonra hem hasret giderdi, hem yeni proje ile tekrar ekranlara geri döndü. Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Gerçek Kesit, yıllara meydan okuyan etkisini yepyeni bir formatla yeniden izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. 1996-2006 yılları arasında yayınlanan 453 bölümlük efsane seri, bu kez "Gerçek Kesitler: Hikayenle Gel" adıyla gerçek yaşam hikâyelerini merkezine alan güçlü bir yapıyla geri dönüyor. Yeni proje, geçmişin nostaljik ruhunu korurken, günümüz izleyicisinin beklentilerine uygun olarak reality, dram ve aksiyon unsurlarını bir araya getiriyor. Yapım; yaşanmış olayların gerçek kahramanlarının kendi ağızlarından anlatıldığı, ardından profesyonel oyuncular tarafından yeniden canlandırıldığı yenilikçi formatıyla dikkat çekiyor.

Efsane serinin hafızalara kazınan baş karakteri Sarı Bıyık lakaplı Cahit Kaşıkçılar bu kez sadece oyunculuğuyla değil, sunumuyla da ekranda olacak. Gerçek hikayeleri bizzat yaşayan kişileri dinleyecek olan Cahit Kaşıkçılar, soruları ve sunumuyla olayların perde arkasını ekranlara taşıyacak. Böylece izleyici yalnızca dramatizasyonu değil, hikayenin gerçek duygusunu da doğrudan hissedecek.

Yeni kadro dikkat çekiyor

Yönetmen koltuğunda Taner Bahadır'ın oturduğu projede dikkat çeken güçlü bir oyuncu kadrosu bulunuyor.

Kadronun öne çıkan isimleri arasında Burak Güngör, Mehmet Kahraman, Seval Arun, Zeki Temiz, Yusuf Emre Kürkçü, Zafer Emir, Emel İyisöyler Emir, Mustafa Çınar yer alırken, yapımın geniş oyuncu havuzuyla her bölüm farklı karakterlerin ve hayatların ekrana taşınması hedefleniyor. Özellikle oyuncu performansları açısından doğal ve inandırıcı anlatım dilini korumayı hedefleyen projenin en dikkat çekici yönlerinden biri ise, izleyicinin doğrudan yapımın parçası olabilmesi. Gerçek yaşanmış olaylarını paylaşmak isteyenler, hikayelerini ve iletişim bilgilerini [email protected] adresine göndererek projeye dahil olabilecek. Yapım ekibi ve senaristler tarafından değerlendirilecek hikâyeler arasından seçilenler, profesyonel oyuncular tarafından canlandırılarak ekranlara taşınacak.

Bu yönüyle proje, yalnızca bir dizi değil; aynı zamanda toplumun içinden çıkan gerçek hikayelerin görünür olduğu interaktif bir anlatı platformu olma özelliği taşıyor.

Çekimler Bursa'da başladı

Çekimlerine Bursa'da başlanan yapım, şehrin doğal atmosferi ve gerçek mekan dokusunu kullanarak hikayelerin etkisini güçlendirmeyi amaçlıyor. Projenin yayın mecrası; Gerçek Kesitler Hikayenle Gel YouTube kanalıdır. Nostaljiyi günümüz gerçekliğiyle buluşturacak olan "Gerçek Kesitler: Hikayenle Gel", hem eski izleyicisini geçmişe götürmeye hem de yeni kuşağı gerçek hayatın çarpıcı hikayeleriyle yakalamaya hazırlanıyor.

Kaynak: İHA