Oscar ödüllerine konu olacak olay Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesinde yaşandı. Abdal Köprüsü altında ikiye ayrılan Nilüfer Deresinin Yunuseli Havaalanı arkasından devam eden kolu aşırı sıcaklar sebebiyle kurumaya yüz tuttu. Su seviyesi iyice azalan derede küçük küçük su birikintilerinde mahsur kalan binlerce yavru balık adeta ölümlerini beklemeye başladı. Derede yaptığı bisiklet turu sırasında suyun üzerine sıçrayan yavru balıkları farkeden Hacıoğlu durumu Bursa Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler derenin durumu ve balıkların halini görüntüleyip olay yerinden ayrıldı.



Balıkların haline dayanamayıp kovayla taşıdı

Küçük su birikintileri içerisinde sıkışıp kalan yavru balıkların fazla vaktinin kalmadığını fark eden Hasan Hacıoğlu eline geçirdiği bir balık kepçesiyle ile tek tek kurtardığı yavru balıkları içi su dolu kovalarla taşıyıp Nilüfer Deresinin Botanik Park tarafına akan diğer koluna bıraktı. Şu ana kadar 14 kova dolusu yavru balık kurtardığını belirten Hasan Hacıoğlu hayvansever Bursalılar ve yetkililerden yardım istedi. Balıkların biran önce diğer kola tahliye edilmesi gerektiğini belirten Hacıoğlu, derede turna, sazan, kefal, kızılkanat ve bıyıklı cinsi balık popülasyonunun çok fazla olduğunu hala binlerce balığın kurtarılmayı beklediğini söyledi.