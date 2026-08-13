Celal Bayar Vakfı tarafından düzenlenecek anma programı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 11.00'de, Bayar'ın Umurbey'deki anıt mezarı başında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan Celal Bayar, ölümünün 40'ıncı yılında hayatı, siyasi mücadelesi ve Cumhuriyet tarihindeki yeriyle bir kez daha yad edilecek. Anma töreninin ardından Celal Bayar'ın Umurbey'de doğduğu ev, müze olarak hizmete açılacak. Bayar'ın doğduğu evin müzeye dönüştürülerek ziyarete açılması, hem Celal Bayar'ın hatırasının yaşatılması hem de Umurbey'in Türkiye siyasi tarihindeki öneminin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir adım olacak. Programın ev sahipliğini Celal Bayar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali yapacak. 1883 yılında Umurbey'de doğan Celal Bayar, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan siyasi hayatı boyunca Türkiye tarihinin önemli dönüm noktalarında görev aldı. Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde önemli görevler üstlenen Bayar, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlarından biri oldu. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinin ardından 1950 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Bayar, 1960 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. 22 Ağustos 1986'da İstanbul'da hayatını kaybeden Celal Bayar, vasiyeti doğrultusunda doğduğu Umurbey'de toprağa verildi. Bu yıl gerçekleştirilecek 40'ıncı yıl anma programı ise Bayar'ın doğduğu topraklarda hem anısının yaşatılması hem de doğduğu evin müze olarak gelecek kuşaklara kazandırılması açısından ayrı bir anlam taşıyor.

Kaynak: İHA