Operasyon kapsamında, aralarında Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in de yer aldığı 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete bağlı toplam 80 noktada arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda 30 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Firari durumdaki diğer 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

A Haber'in haberine göre operasyonda gözaltına alınan 30 şüphelinin isimleri ve bulundukları iller şöyle sıralandı: