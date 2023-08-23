Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yaşanan şaşırtıcı bir olay, insanların can güvenliğini hiçe sayan tehlikeli bir durumu gözler önüne serdi. Kamyonetin arka kısmına tutunarak ilerleyen baba ve oğlu, arkadan gelen otomobil için de büyük bir tehlike oluşturdu. Olayın yaşandığı virajlı ve engebeli yolda, baba ve oğlunun kamyonetin kasasında asılı bir şekilde ilerlediği anlar, görenleri hayrete düşürdü.

İnsanların cep telefonlarına sarılıp görüntüleri kaydetmeye başladığı olayda, kamyonetin arkasında asılı olan baba ve oğul, adeta ölüme meydan okurcasına ilerlemeye devam etti. Arkadan gelen otomobil sürücüsü ise tehlikenin farkındaydı ve kamyonet sürücüsünü uyarabilmek için korna çaldı. Ancak kamyonet sürücüsü, arkasında asılı olan iki kişinin varlığını fark edemedi ve tehlikeli yolda ilerlemeye devam etti.

Olayın şok edici detaylarına tanıklık edenler, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, baba ve oğlunun tehlikeli yolculuğuna son vermek için çaba harcadı. Ancak kamyonet sürücüsü, karanlık ve engebeli yol koşullarında kayboldu ve gözden kayboldu. Baba ve oğlunun ne şekilde kurtulduğu veya yolculuklarının sonu hakkında henüz bilgi bulunmuyor.